Pasquetta, il sole aiuta: tanti turisti in Umbria e a Norcia, traffico in tutta la regione

Buone notizie per l'Umbria. Grazie al sole e alle temperature primaverili tornano i turisti in Umbria per Pasquetta. Molti quelli che hanno scelto la Valnerina e Norcia per trascorrere la giornata di festa. Scrive il Comune di Norcia in un post su Facebook: “Il sole sulla nostra città. ..grazie a quanti ci sono venuti a trovare. .. ogni giorno torniamo ad essere sempre più Norcia”. Per quanto riguarda la viabilità il traffico è sostenuto in tutta la regione, specialmente lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Code e rallentamenti lungo la Foligno-Civitanova.