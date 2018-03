Pasqua, al via la grande fiera in centro storico: tanto cibo, idee per lo shopping e curiosità

Perugia ‘esce dal letargo’ invernale e fa spazio alla festa che inaugura la stagione primaverile ed estiva degli eventi in programma nel capoluogo umbro. Si tratta de ‘La grande fiera di Pasqua’, organizzata dall’associazione Farefacendo in collaborazione con il Consorzio Perugia in centro e con il patrocinio del Comune, che ha preso il via venerdì 30 marzo e proseguirà fino al 2 aprile, giorno di Pasquetta, tra corso Vannucci, via Mazzini e piazza Matteotti.

Fin dalla prima mattinata decine di cittadini e turisti hanno curiosato tra le caratteristiche casette in legno che accolgono una ottantina di espositori selezionati con i loro articoli di artigianato artistico, enogastronomia, giardino, oggettistica, street food e tante curiosità. Inoltre, sabato, è prevista anche animazione per bambini con il laboratorio ‘Gira la girandola’ in programma anche domenica e lunedì dalle 15 alle 18 in piazza della Repubblica. Giunta alla quarta edizione, La grande fiera di Pasqua rappresenta ‘un grande contenitore’ di idee regalo e d’acquisto per la casa, il giardino e il tempo libero senza dimenticare lo stomaco, viste le bontà gastronomiche che è possibile degustare. A presentare tutto questo, durante l’inaugurazione ufficiale in piazza della Repubblica, c’erano Marco Brilli, presidente dell’associazione Farefacendo, Cristiana Casaioli, assessore a commercio, artigianato e mobilità del Comune di Perugia, e Teodoro Amelia, direttore del Consorzio Perugia in centro.