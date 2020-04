Pasqua in casa, gli agriturismi consegnano a domicilio i piatti della tradizione umbra

Un pranzo pasquale degno della miglior tradizione umbra. Gli agriturismi di Terranostra, grazie ai cuochi contadini di “Campagna Amica” della Coldiretti, consegneranno a domicilio i menu della tradizione: dalla ciaramicola, dolce tipico perugino, alla pizza dolce di Pasqua fino alla torta di Pasqua, nota anche come pizza al formaggio. Ma anche salumi del territorio, carne d’agnello locale e formaggi e vini dell’Umbria. Una iniziativa che servirà a dare un sostegno ad un comparto fortemente in crisi che, come spiegato dalla presidente regionale di Terranostra, Elena Tortoioli, ha da subito registrato l’azzeramento di prenotazioni, cene e pranzi conviviali, soggiorni e vacanze, con gravi perdite.

“Un danno indubbiamente destinato ad aumentare con l’approssimarsi delle festività pasquali caratterizzate ancora dal blocco degli spostamenti. Un conto salato per i circa 1400 agriturismi regionali - prosegue Tortoioli - che colpisce un sistema già in grande difficoltà dopo settimane di chiusura e per il quale la Pasqua segna tradizionalmente l’inizio della stagione turistica, con il risveglio della natura in primavera”

Con l’emergenza quindi, abbiamo dovuto cambiare strategia e operatività - aggiunge Tortoioli - per dare un po’ di sollievo al settore rimodulando l’offerta anche con i menu a domicilio, recapitando, come nel caso dell’agriturismo Parco Fiorito, le tipicità delle ricette pasquali, dall’antipasto al dolce.

L’obiettivo è dunque quello di offrire una tavola di Pasqua votata alla tradizione e alle eccellenze del Made in Umbria.