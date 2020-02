Anche le Partite Iva dell'Umbria 'rompono le catene': nasce il movimento di piazza, prima manifestazione

Tutto è nato sui social dopo anni di pregiudizi, di tasse crescenti e di crisi nera. Dopo anni, diciamolo pure, anche di scarso interesse, se non a parole, dei Governi. Ed ecco dunque che le Partite Iva d'Italia hanno dato vita ad un movimento non politico - un sindacato di categoria sul modello di quelli arrabbiati di base - per far sentire la propria voce scendendo in piazza, facendo pressioni sulla politica. La mobilitazione è prevista anche in Umbria. Il 16 febbraio dalle 11 alle 12 è stato indetto un FLASH MOB-ROMPIAMO LE CATENE in Piazza 4 Novembre a Perugia.

"Le Partite Iva Umbria si sono unite - scrive la referente Laila Rossini a nome di Catena Umana Partite Iva, Partite Iva Incazzate e Pin - e abbiamo creato un gruppo per rappresentare la nostra realtà. Da poco ci siamo uniti ed abbiamo aderito a PIN (associazione partite iva nazionale). Il nostro FLASH MOB avrà l’intento di sensibilizzare la popolazione riguardo la nascita del movimento stesso finalizzato a esternare i problemi delle tante piccole/medie imprese e a proporre soluzioni sostenibili per un futuro migliore per ogni P.Iva".