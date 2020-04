Parte l'iniziativa "Negozi a casa tua", frutta e verdura fresca consegnata a domicilio

Anche le aziende agricole e agroalimentari aderenti a Confagricoltura Umbria rispondono “presente” all’iniziativa lanciata a livello nazionale “Negozi a casa tua” attiva in tutte le regioni, con la consegna di prodotti agricoli umbri direttamente a domicilio.

Con le restrizioni determinate dal diffondersi della pandemia da Coronavirus, molte imprese agricole umbre - come recita la campagna social di Confagricoltura “orgogliose di garantire cibo. Il più buono. Quello italiano” - si sono quindi organizzate per la consegna a domicilio di prodotti freschi di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, olio, formaggi, carne, salumi, uova, ma anche prodotti biologici, piantine in vaso e semi.

Confagricoltura, sul territorio, sta supportando le iniziative delle aziende associate. “Tutto o quasi si è fermato – afferma il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi – ma le nostre aziende no. Anche in questo momento lavorano per fornire prodotti di qualità. Ma non le lasciamo sole, cercando di garantire che le politiche nazionali e regionali si occupino di loro per farle lavorare con la massima sicurezza e per progettare unq ripartenza del settore fin da subito per essere pronti una volta passata l’emergenza”.

Giorno dopo giorno aumenta il numero di aziende che portano il loro contributo con la consegna porta a porta, senza intermediari, sulle tavole umbre. Sono soprattutto aziende “giovani” e per questo il supporto di ANGA Umbria è stato fondamentale in questa fase.

Qui l’aggiornamento di aziende aderenti in tempo reale: https://www.confagricolturaumbria.it/negozi-a-casa-tua-prodotti-agricoli-a-domicilio