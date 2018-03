Frecciarossa Perugia-Milano, dopo il boom di prenotazioni arrivano le tariffe scontate per parcheggiare a Fontivegge: i prezzi e le auto rimesse

La strategia per favorire l'Alta Velocità dei treni a Perugia si arricchisce di un nuovo importante tassello: una convenzione Comune-Gestori di parcheggi privati nella zona di Fontivegge per ospitare a prezzi agevolati le auto dei pendolari Perugia-Milano. Il boom di clienti del Frecciarossa - delle ore 5.13 del mattino con ritorno nel capoluogo umbro alle 22.18 della sera - sta creando anche qualche problema di sosta selvaggia nell'area della stazione, da qui l'idea di offrire ai cittadini una convenzione ad hoc al fine di evitare una pioggia di multe - 40 euro - e ingorghi in uno dei quartieri a più alto traffico in città.

Oltre ad un prezzo agevolato è previsto anche un orario su misura della partenza e del ritorno del Frecciarossa: apertura dalle 4,30 della mattina chiusura fino alle 23 (che si prolunga in caso di ritardo del treno). Le aree di sosta convenzionate dall'assessore comunale Cristiana Casaioli sono: Autosilo - via Fontivegge a 50 metri dalla stazione ferroviaria - Fonti di Veggio (via Mario Angeloni a 150 metri dalla stazione), Parrking Bellocchio (via Settevalli 11) e Garage Sicilia (via Sicilia a 40 minuti dalla stazione ferroviaria").

I prezzi sono molto competitivi soprattutto per chi deve fare più volte al mese su e giù da Milano: 8 euro per il giornaliero (contro il 17,50 di un parcheggio coperto della Sipa, 13 euro in media di strisce blu in periferia), 18 euro per il settimanale e 25 euro al mensile., L'assessore Casaioli ha spiegato che "nei prossimi due- tre mesi faremo un bilancio per capire se il servizio è stato apprezzato oppure no". Un ruolo fondamentale per questo accordo è stato giocato dai privati: Isola coop sociale e da Franco Sisani srl che hanno accettato tariffe molto basse e nuovi oneri per la gestione di questi spazi a partire da alcune assunzioni.