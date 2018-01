L'Umbria e i suoi tesori: il Touring Club premia due nostre eccellenze amate dai turisti

Due bandiere arancioni ad altrettante piccole e splendide realtà della nostra Regione, quelle assegnate dal Touring Club: si tratta di Panicale e Norcia. Le bandiere sono state assegnate a soli 227 Comuni dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti che si distinguono per un'offerta turistica di eccellenza e un'accoglienza di qualità.

Promossa Panicale. Il borgo del Trasimeno festeggia oggi la riconferma, fino al 31 dicembre 2020, della Bandiera Arancione, si tratta di un “riconoscimento importante tenuto conto del rigore con cui avviene la certificazione, in forma tra l’altro totalmente anonima”. Per l’Amministrazione comunale la Bandiera assegnata dal Touring “esprime i valori più profondi di questo territorio: qualità dell’ambiente e dell’accoglienza che sono i tratti distintivi, più amati e apprezzati soprattutto dai turisti stranieri. Turisti sempre più alla ricerca – aggiungono gli amministratori locali – di esperienze di vita vere e autentiche”.

Anche Norcia si riconferma Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono eccellenza e accoglienza di qualità. La manifestazione si è svolta a Genova, presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, cui hanno preso parte 150 sindaci da nord a sud d’Italia. Presente per Norcia il Vice Sindaco, Pietro Luigi Altavilla “La Bandiera arancione è sicuramente un risultato lusinghiero per Norcia – dice – la nostra città è sinonimo di eccellenza per la storia che la contraddistingue e l’ambiente unico che la circonda”.

Centinaia le candidature che ogni anno giungono al Touring; nel 2018, sono 227 le ‘bandiere’ che si trovano in Italia e ne contraddistinguono i suoi piccoli tesori.