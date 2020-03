Coronavirus, pagamento in anticipo delle pensioni: il calendario per il ritiro negli uffici postali

Pensioni del mese di aprile pagate in anticipo da oggi, giovedì 26 marzo ai titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution.

Se, invece, non si può evitare di ritirare la pensione in contanti in Ufficio Postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione per cognome (calendario relativo alle pensioni del mese di aprile):

- Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni:

I cognomi: dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

- Nel caso di Uffici Postali non aperti su 6 giorni si verifica quanto segue:

Su 5 giorni:

I cognomi: dalla A alla C giorno 1

dalla D alla G giorno 2

dalla H alla M giorno 3

dalla N alla R giorno 4

dalla S alla Z giorno 5

Su 4 giorni:

I cognomi: dalla A alla C giorno 1

dalla D alla K giorno 2

dalla L alla P giorno 3

dalla Q alla Z giorno 4

Su 3 giorni:

I cognomi: dalla A alla D giorno 1

dalla E alla O giorno 2

dalla P alla Z giorno 3

Su 2 giorni:

I cognomi: dalla A alla K giorno 1

dalla L alla Z giorno 2

Per tutti gli Uffici Postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.