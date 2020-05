Fase 2. Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: impiegati, operai specializzati, ingegneri, autisti, meccanici

Dal 18 maggio si entra ufficialmente, dopo oltre due mesi di chiusura per pandemia, nella fase 2 anche in Umbria. Lentamente si riaprono tutte le attività da qui all'inizio di giugno. Ecco dunque che il mercato del lavoro seppur in grande difficoltà torna a muoversi. Le offerte maggiori ad oggi, su Perugia e provincia, tramite agenzie.

1) AUTISTA PATENTE - Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda cliente, zona Perugia 1 autista in possesso di patente E. L'autista si occuperà delle consegne della merce presso clienti e punti vendita con autoarticolati. Si richiede esperienza pregressa in mansione analoga, possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione. possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. - CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



2) Cucitrice macchina piana - Orienta spa filiale di Città di Castello ricerca per azienda Tessile un operatore macchina piana settore maglieria. L' addetto alla macchina da cucito dovrà aver maturato esperienza nel settore delle maglie, t-schirt e/o felpe, si ofrono ottime prospettive future. Contratto di lavoro CCNL Tessile. La zona di lavoro è Città di Castello nord. La figura di cucitore macchina piana deve aver maturato esperienza in maglie, t-shirt e felpe. Si offre contratto inizialecon l' agenzia e buone prospettive future CCNL tessile. CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



3) ADETTO/A CONFEZIONE CAPOSPALLA - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante cliente operante nel settore TESSILE addetti alle macchine. REQUISITI INDISPENSABILI: Esperienza pregressa nella mansione, Capacità ed esperienza con macchine a coltello, Capacità ed esperienza con macchine attaccamaniche, Capacità ed esperienza nella confezione di capospalla e colli, Serietà ed affidabilità. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di inserimento. Sede di lavoro: Perugia - CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



4) IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente zona Valfabbrica operante nel settore metalmeccanico un/una impiegato/a per l'ufficio tecnico. L' impiegato/a per l'ufficio tecnico verrà inserito/a nell'organico aziendale con le seguenti mansioni: gestione delle attività relative all'ufficio tecnico, pratiche amministrative, normativa vigente e burocrazia; rapporti con enti pubblici per pratiche urbanistiche, edilizie; utilizzo autocad 2d e 3d. Requisiti: Essere in possesso de diploma come Geometra. CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



5) SALDATORE TUBISTA - Orienta spa- Filiale di Livorno, ricerca per azienda metalmeccanica la figura Caratteristiche indispensabili per accedere alla selezione è l'esperienza pregressa nella mansione, ottima padronanza nella • Saldatura a TIG e a ELETTRODO e capacità nella mansione di Tubista Luogo di Lavoro PONTE FELCINO ( PG). CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



6) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente un/a impiegato/a amministrativo contabile. La risorsa si occuperà di amministrazione e contabilità, gestione note spese, registrazioni contabili, attività di back office. Si richiede diploma o laurea, esperienza nel ruolo e conoscenza scolastica della lingua inglese. Domicilio a Perugia o nelle immediate vicinanze. Si offre contratto di lavoro a scopo assunzione a tempo indeterminato. Lingua Inglese livello base“. CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



7) Responsabile di Officina - Orienta Spa - Filiale di Livorno, ricerca per azienda metalmeccanica, la figura di un Responsabile di Officina. E' richiesta una pregressa esperienza nella mansione, maturata in azienda metalmeccanica di medio-grande dimensione. La risorsa dovrà avere competenze tecniche nel settore taglio-piega-assemblaggio -saldatura, la capacità di gestire produzione e personale nel rispetto dei tempi e metodi e esperienza nel gestire produzioni per clienti estremamente rigorosi e strutturati. Completa il profilo, Diploma Tecnico o Laurea Triennale indirizzo meccanico, conoscenza lingua inglese,disponibilità di lavoro su turni. Luogo di lavoro Perugia. CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO

8) Ingegnere Meccanico Progettista - Orienta Spa - Filiale di Livorno, ricerca per azienda Metalmeccanica la figura di un Ingegnere Meccanico Progettista da inserire nel proprio ufficio tecnico. Requisiti indispensabili per accedere alla selezione sono: Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica; esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella mansione richesta, ottima · padronanza nell'utilizzo di Autocad e Solidworks (disegnazione 2D e 3D) e della lingua Inglese sia scritta che parlata Completa il profilo, la capacità di eseguire calcolazioni, attitudine alla gestione di commesse nella parte tecnica e predisposizione nell' interfacciarsi con il cliente. Luogo di lavoro PERUGIA CLICCA QUI PER REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO