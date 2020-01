Lavorare a Perugia e provincia, le offerte di gennaio: pizzaioli, personal trainer,impiegati e rappresentanti

Le nuove offerte di lavoro, tramite agenzia, per Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it è possibile anche, scaricando il modulo, richiedere e fissare un colloquio di lavoro.

Personal Trainer in Virgin Active è un professionista del benessere che unisce al proprio background tecnico personale la continua formazione fornita da Virgin Active. Il ruolo prevede: Capacità di comprendere le eterogenee e peculiari esigenze della clientela, mettendo al servizio della stessa la propria esperienza di professionista del Fitness;

Capacità di valutare lo stato di forma fisica del socio e di programmare una serie di allenamenti che dovranno essere divertenti, coinvolgenti e atti a raggiungere lo scopo che il cliente si è prefissato; supporto ai soci nella stesura di un allenamento personalizzato e assistenza continua durante l'esecuzione degli esercizi affinché questi siano svolti correttamente e contribuiscano al benessere psico-fisico dei soci; supporto ai soci per trasformare l'esercizio fisico in stile di vita.

CLICCA QUI PER I REQUISITI RICHIESTI E PER CHIEDERE UN COLLOQUIO DI LAVORO

PIZZAIOLO - Orienta spa ricerca per bar-ristorante. Il candidato ha maturato esperienza nella mansione e in contesti di ristorazione veloce; sa lavorare in autonomia, e conosce tutte le fasi del lavoro di pizzaiolo; produzione dell'impasto, stesura manuale, condimento e cottura seguendo i precisi standard aziendali.“

VERNICIATORE SU LEGNO - Orienta spa ricerca per azienda nel settore del legno 1 verniciatore. Il candidato deve aver maturato esperienza nella mansione di verniciatore a spruzzo.

Il candidato sarà inserito nel reparto produttivo e Si occuperà della preparazione e verniciatura di componenti in legno.

IMPIEGATO COMMERCIALE - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per cliente operante nel commercio all’ingrosso un impiegato commerciale. DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo commerciale per la vendita di prodotti per bagno.

AGENTE MONOMANDATARIO SETTORE FOOD - Ricerchiamo per importante azienda cliente Agente Monomandatario settore food. L'azienda cliente distribuisce a proprio marchio materie prime per l'industria alimentare e food service in genere. Zona di competenza : Perugia e provincia, Viene garantito un fisso mensile per i primi sei mesi e un affiancamento nell'area di riferimento con un Capoarea esperto.

