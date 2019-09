Offerte di Lavoro a Perugia, posti da cameriere e da addetta bar e caffetteria

Le offerte di lavoro della settimana: alcuni posti in a Perugia e in provincia per esperti nel settore dellar ristorazione e turismo.

CAMERIERA/E AI PIANI

Nexus Perugia, cerca per struttura ricettiva UN/A CAMERIERA/E AI PIANI. La risorsa inserita si occuperà di: pulizia camere - riordino camere. Il/la candidato/a ideale dovrà avere i seguenti requisiti... (clicca qui per candidarti e per tutti i particolari).



ADDETTO BAR/CAFFETTERIA

Nexus Perugia, cerca per azienda cliente UN ADDETTO BAR/CAFFETTERIA. La risorsa inserita si occuperà di: caffetteria, preparazione pasti, veloci, gestione cassa, pulizie. (clicca qui per candidarti e per tutti i particolari).



CAMERIERE/A DI SALA

Nexus Perugia, cerca per struttura ricettiva UN/A CAMERIERA/E DI SALA. La risorsa inserita si occuperà di: servizio al tavolo

(clicca qui per candidarti e per tutti i particolari).