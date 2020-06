Offerte di Lavoro per Perugia e provincia: impiegati, geometri, operai, magazzinieri e ingegneri

Ecco le offerte di lavoro per Perugia e provincia. Tramite Perugiatoday.it si può richiedere direttamente un colloquio con l'agenzia

1) SALDATORE TUBISTA - Orienta spa- Filiale di Livorno, ricerca per azienda metalmeccanica la figura di SALDATORE TUBISTA

Caratteristiche indispensabili per accedere alla selezione è l'esperienza pregressa nella mansione, ottima padronanza nella • Saldatura a TIG e a ELETTRODO e capacità nella mansione di Tubista - Luogo di Lavoro PONTE FELCINO ( PG)

2) Responsabile di Officina - Orienta Spa - Filiale di Livorno, ricerca per azienda metalmeccanica, la figura di un Responsabile di Officina. E' richiesta una pregressa esperienza nella mansione, maturata in azienda metalmeccanica di medio-grande dimensione.

La risorsa dovrà avere competenze tecniche nel settore taglio-piega-assemblaggio -saldatura, la capacità di gestire produzione e personale nel rispetto dei tempi e metodi e esperienza nel gestire produzioni per clienti estremamente rigorosi e strutturati. Luogo di lavoro: Perugia

3) Ingegnere Meccanico Progettista - Orienta Spa - Filiale di Livorno, ricerca per azienda Metalmeccanica la figura di un Ingegnere Meccanico Progettista da inserire nel proprio ufficio tecnico Requisiti indispensabili per accedere alla selezione sono: Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica; esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella mansione richesta, ottima · padronanza nell'utilizzo di Autocad e Solidworks (disegnazione 2D e 3D) e della lingua Inglese sia scritta che parlata. Luogo di lavoro: Perugia.

4) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente un/a impiegato/a amministrativo contabile. La risorsa si occuperà di amministrazione e contabilità, gestione note spese, registrazioni contabili, attività di back office. Si richiede diploma o laurea, esperienza nel ruolo e conoscenza scolastica della lingua inglese.

5) IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente zona Valfabbrica operante nel settore metalmeccanico un/una impiegato/a per l'ufficio tecnico. L' impiegato/a per l'ufficio tecnico verrà inserito/a nell'organico aziendale con le seguenti mansioni: gestione delle attività relative all'ufficio tecnico, pratiche amministrative, normativa vigente e burocrazia; rapporti con enti pubblici per pratiche urbanistiche, edilizie; utilizzo autocad 2d e 3d.

6) Magazziniere patentino PLE - Sei in possesso del patentino PLE? Sei un persona dinamica alla quale piace lavorare in team? Candidati all'offerta di lavoro! Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Città: Foligno (Perugia)

7) Analista programmatore, vari profili - Società operante nello sviluppo e consulenza ICT, da oltre 20 anni, ricerca programmatori per diverse posizioni da coinvolgere in attività progettuali e di sviluppo di applicazioni Preferenza circa l'indirizzo di studio del candidato:

Diploma con indirizzo informatica / Laurea in Informatica (triennale o magistrale) / Laurea in Ingegneria Informatica (triennale o magistrale)

