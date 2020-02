Offerte di lavoro a Perugia e provincia: guardie giurate, operai, elettricisti, impiegati e addetti alla contabilità

Le offerte di lavoro a Perugia e provincia attraverso le agenzie. Tutte le offerte e con Perugiatoday.it puoi richiedere in tempo reale un colloquio

GUARDIE GIURATE

Sicuritalia S.p.A., il Leader in Italia del settore della Sicurezza e del Facility Management, con oltre 15.000 dipendenti, 100.000 clienti e 650 milioni di fatturato, ricerca per l'inserimento presso propria filiale di Firenze. Aspiranti Guardie Particolari Giurate. Ricerchiamo personale, anche senza esperienza nel settore ma desideroso di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza. Requisito necessario è la disponibilità a prendere Porto d’arma e Decreto come Guardia Particolare Giurata e la disponibilità al lavoro su Turni, anche festivi e notturni.

ELETTRICISTA

Soluzioni Differenti” società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 0000066) ricerca per azienda cliente una figura di ELETTRICISTA INDUSTRIALE PROGRAMMATORE PLC - per la sede in provincia di Perugia. Il ruolo: Sarai inserito nel settore produzione, lavorerai sotto la supervisione del responsabile reparto manutenzione e ti occuperai di MANUTENZIONE IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI E MACCHINE DI PRODUZIONE. Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore della cartotecnica un OPERAIO GENERICO.

SALDATORE

Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un SALDATORE CERTIFICATO. Si richiede indispensabile possesso patentino di saldatura a filo continuo in corso di validità, esperienza pregressa nel ruolo e preferibile capacità di lettura disegno tecnico. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Bastia Umbra (PG)

OPERAI GENERICI

Adecco per importante azienda cliente ricerca operatore/trice di linea su impianti di produzione , Si richiede disponibilità a svolgere orario su turni anche notturni . Contratto iniziale di quattro mesi , successiva proroga del contratto finalizzata all'inserimento diretto in azienda. Categoria Professionale: Operai Generici - Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Città: Perugia (Perugia)

CONTABILI

Per azienda cliente di Città di Castello, stiamo selezionando un/a esperto/a in contabilità per assistenza tecnica ai clienti. A seguito di una prima fase di formazione la risorsa si occuperà di fornire supporto ai clienti, in loco o via internet, nel settore contabilità.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Si richiede indispensabile titolo di studi ad indirizzo economico, esperienza pregressa in ruoli amministrativo-contabili, ottime capacità organizzative e gestionali, buona padronanza lingua inglese, gradita conoscenza gestionale Ad Hoc Zucchetti.Disponibilità immediata".

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO

Orienta spa ricerca per azienda nel settore Gomma - plastica 1 addetta al confezionamento. La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà dell'imballaggio e confezionamento. Non è richiesta esperienza specifica ma solo una buona manualità di base.

