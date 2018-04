Offerte di lavoro, si cercano tirocinanti per il Centro di studi europei Martens Wilfried: come candidarsi

InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala che il Centro di studi europei Martens Wilfried di Bruxelles, legato alle attività del PPE, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio altamente formativo presso le sedi istituzionali europee per un periodo di 3-6 mesi. Il tirocinio è retribuito secondo i parametri applicati per i programmi di tirocinio delle istituzioni europee.

Principali requisiti: laurea in affari europei o materie correlate; consolidata conoscenza della lingua inglese; abilità informatiche; buona conoscenza della politica europea; ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e la conoscenza di ulteriori lingue saranno considerati un vantaggio. Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina. Scadenza: sempre aperta