Sogni di fare un'esperienza di lavoro all'estero? Ecco l'occasione per i giovani dai 18 ai 25 anni

Nuove opportunità di lavoro all’estero, questa volta per giovani studenti che intendono fare un’esperienza formativa durante la pausa estiva. Lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala infatti che la Banca europea per gli investimenti (BEI) con sede a Lussemburgo, offre un limitato numero di posti di lavoro estivo per studenti.

Sarà possibile sperimentare la vita lavorativa nel periodo dal 2 luglio al 7 settembre, da due a quattro settimane. Gli incarichi assegnati riguardano l’assistenza generale in compiti amministrativi di base. Per essere ammessi gli studenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, frequentare un istituto scolastico e avere un’ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese. Le spese di alloggio sono a carico dello studente. Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura, consultare questo link.