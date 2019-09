SPECIALE LAVORO Settembre in Umbria: posti per nuovo supermercato, impiegati, operai, addette alle pulizie

Le offerte di lavoro di settembre. Le candidature direttamente prenotabili sul nostro sito. E' possibile chiedere un colloquio a partire da oggi 9 settembre.

RECEPTIONIST DI CENTRO ODONTOIATRICO - La risorsa inserita presso la clinica si occuperà di gestire il front office, l’agenda della clinica, tenuta della cassa, semplici funzioni organizzativo-contabile, fatturazione, trattamento dati clinici riservati.

(clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)



IMPIEGATO/A A PERUGIA - Nexus Perugia, cerca per azienda cliente UN/A IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O.

La risorsa inserita, si occuperà di: contabilità, fatturazione, bollettazione, prima nota, assistenza clienti (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)

AGENTI MUTUI-PRESTITI-ASSICURAZIONI (Lazio-Umbria) - Il candidato verrà inserito all’interno di una organizzazione consolidata (agenzia) e, attraverso un supporto formativo e l’affiancamento ad un consulente Senior e ad un Responsabile d’area, approfondirà gradualmente conoscenze e tecniche consulenziali relative all’ambito creditizio (Mutui, Credito al Consumo) e assicurativo e relazioni sul terriorio fino all’acquisizione di autonomia nell’attività. (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)



ADDETTO/A REPARTO MACELLERIA SETTORE GDO - Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Arezzo, ricerca per conto di importante gruppo settore GDO, per prossima apertuta a Perugia, ADDETTI/E AL REPARTO MACELLERIA CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.

(clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)



OPERAIO GENERICO SETTORE ALIMENTARE - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda alimentare operante nella produzione di olio un operaio generico. La risorsa di dovrà occupare di carico scarico olive lavori generici di manutenzione aree agricole. (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)



TECNICO AVVIAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda operante nel settore impianti idraulici un TECNICO AVVIAMENTO di avviamento impianti (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA SETTORE GDO - Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Arezzo, ricerca per conto di importante gruppo settore GDO, per prossima apertuta IPERMERCATO a Perugia, ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE. - (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)

ADDETTI/E REPARTO ORTOFRUTTA SETTORE GDO - Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Arezzo, ricerca per conto di Ipermercato, per prossima apertuta ipermercato a Perugia, ADDETTI/E REPARTO ORTOFRUTTA 24 ORE SETTIMANALI (oppure full time, da valutare) CON DISPONIBILITÀ A LAVORO SU TURNI,GIORNI FERIALI E FESTIVI. (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)

ADDETTI/E BANCO PESCHERIA SETTORE GDO - Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Arezzo, ricerca per conto di importante gruppo settore GDO, per prossima apertuta a Perugia, ADDETTI/E BANCO PESCHERIA CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.

(clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)

UN ADDETTO / ADDETTA PULIZIE ASSISI - S. MARIA DEGLI ANGELI - Intempo Spa ricerca per azienda operante nel settore della sanificazione (clicca qui per requisiti, contratto e appuntamento)