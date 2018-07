Nuove occasioni di lavoro, un posto all'agenzia europea come funzionario: il bando e i requisiti

Nuove occasioni di lavoro all’estero. A segnalarlo è lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia L’Agenzia europea Eu-Lisa sta cercando un funzionario addetto al bilancio per la sede dell’Agenzia a Tallinn, in Estonia. La posizione è retribuita con uno stipendio base al quale si possono aggiungere varie indennità, a seconda della posizione personale del candidato.

Eu-lisa si occupa della gestione dei sistemi IT relative alle politiche di asilo, alle frontiere e alla migrazione all’interno dell’Unione Europea. La scadenza del bando è fissata al 15 agosto; ecco i principali requisiti per candidarsi: laurea triennale; esperienza lavorativa di almeno due anni nell’analisi e nella valutazione dei dati di bilancio e nella esecuzione di operazioni di bilancio; esperienza nell’utilizzo di software relativi alla contabilità; ottima conoscenza del pacchetto MS Office; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (equivalente al livello C1). Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questo link.