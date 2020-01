Offerte di lavoro a Perugia e Provincia: magazzinieri, ragionieri, segretari e si cercano diplomati Ipsia

Speciale lavoro di Perugiatoday.it per il mese di gennaio: le offerte di lavoro a Perugia e provincia tramite agenzia. Con il nostro giornale puoi direttamente richiedere, scaricando il modulo, un colloquio per candidarti. Buona ricerca a tutti

Segreteria - Orienta spa ricerca per azienda cliente, zona Perugia, una risorsa per l'ufficio tecnico/qualità per assolvere a funzioni di 'segreteria' e 'burocrazia', con i seguenti compiti: archiviazione di documentazione tecnica e qualità; inserimento dati, compilazione di report, stati di avanzamento; contatto con clienti e fornitori con relativa gestione e smistamento ai colleghi di richieste e segnalazioni; controllo e catalogazione della posta elettronica;“

CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

RIMAGLIATRICE - Orienta Spa ricerca per azienda cliente settore tessile, un RIMAGLIATRICE su tutte le finezze. Si richiede esperienza nella mansione maturata all'interno di aziende tessili. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato. “

CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

RAGIONIERE - Orienta Spa, ricerca per azienda cliente a Ponte San Giovanni un ragionere. Il candidato ideale deve avere i seguenti requisiti: età compresa tra i 20 e i 35 anni; preferibile diploma in ragioneria e/o laurea in economia, esperienza pregressa in contabilità generale, fatturazione di base. CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

RAGIONIERE CONTABILE - Orienta Spa, ricerca per studio commerciale un ragioniere contabile. La risorsa dovrà essere autonoma, diplomata in ragioneria o con laurea in Economia e con esperienza pregressa in contabilità.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

MAGAZZINIERE CARRELLISTA - Orienta Spa ricerca per azienda cliente zona Valfabbrica un magazziniere con esperienza. Il candidato deve aver maturato una buona esperienza nel ruolo di magazziniere e deve saper utilizzare: Carrelli elevatori, Carrelli elevatori a braccio telescopico, Carroponte. CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

MACCHINISTA STAMPA A CALDO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Bastia Umbra un macchinista stampa a caldo con esperienza pregressa in aziende cartotecniche nel lavoro di stampa a caldo su Bobst. CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

NEO DIPLOMATI ITIS - IPSIA - Orienta spa di Città di Castello ricerca per importante azienda cliente, profili di candidati neo diplomati ITIS/IPSIA ad indirizzo MECCANICO o MECCATRONICO.I requisiti richiesti sono: fondamentale diploma ad indirizzo meccanico - meccatronico ITIS - IPSIA conoscenza e lettura disegno tecnico completano il profilo motivazione e disponibilità ad apprendere.Si offrono ottime prospettive future di inserimento diretto. CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI

MAGLIERISTA MANOMACCHINA SU TELAI COPPO - Orienta Spa, ricerca per azienda cliente di Ponte San Giovanni per incremento dell'organico un/una MAGLIERISTA MANOMACCHINA con esperienza su varie finezze su macchine manuali coppo e scrittura di appunti maglieristici.“ CLICCA QUI PER CANDIDARTI E SCOPRIRE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI