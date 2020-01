Offerte di lavoro in provincia di Perugia: operai, magazzinieri, elettricisti, contabili, impiegati e meccanici

Speciale lavoro di Perugiatoday.it per il mese di gennaio: le offerte di lavoro a Perugia e provincia tramite agenzia. Con il nostro giornale puoi direttamente richiedere, scaricando il modulo, un colloquio per candidarti. Buona ricerca a tutti

Amministrativa/o - Adecco Spa - Filiale di Arezzo ricerca per azienda di servizi di ristorazione ed eventi un/una impiegato/a amministrativa per ampliamento organico. La risorsa si occuperà della gestione della fatturazione elettronica, prima nota e adempimenti fiscali interfacciandosi con l'ufficio amministrativo. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



Impiegato/a back office - Adecco Spa - Filiale di Arezzo ricerca per azienda di servizi di ristorazione ed eventi un/una impiegato back office per ampliamento organico. La risorsa si occuperà di elaborazione ed inserimento ordini, redazione di preventivi e gestione ordini con il magazzino per gestione spedizioni. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO

MECCANICO - CATEGORIE PROTETTE - La risorsa sarà inserita nella loro officina e si occuperà di piccole manutenzioni veicoli, che non riguarderanno i motori (cambio olio, filtri, sostituzione pasticche freni, spazzole tergicristalli).

Si richiede: appartenenza alle categorie protette – invalidi; esperienza di almeno 1 anno maturata nel ruolo;ìndisponibilità part-time (25 ore settimanali)“. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



ASPIRANTI GUARDIE GIURATE - PERUGIA - Sicuritalia S.p.A., il Leader in Italia del settore della Sicurezza e del Facility Management, con oltre 15.000 dipendenti, 100.000 clienti e 650 milioni di fatturato, ricerca per l'inserimento presso propria filiale di Firenze. Aspiranti Guardie Particolari Giurate. Ricerchiamo personale, anche senza esperienza nel settore ma desideroso di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza.“ CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



ADDETTO/A MACCHINE DI MAGLIERIA - Somministrazione Lavoro srl ricerca per importante azienda settore tessile un/a addetto macchine di maglieria. Si richiede: buona manualità; esperienza nel settore; disponibilità full time.

ADDETTO/A MACCHINE DI MAGLIERIA - Somministrazione Lavoro srl ricerca per importante azienda settore tessile un/a addetto macchine di maglieria. Si richiede: buona manualità; esperienza nel settore; disponibilità full time. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



ADDETTO/A UFFICIO QUALITA' - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente settore metalmeccanico un/a ADDETTO/A UFFICIO QUALITA’. Si richiede indispensabile titolo di studi ad indirizzo elettronico o equipollente, ottime capacità organizzative e gestionali, gradita conoscenza normative qualità settore elettronico. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO



ADDETTO MAGAZZINO E CONSEGNE - Si richiede indispensabile possesso patentino conduzione carrelli elevatori in corso di validità, buona conoscenza del territorio, disponibilità immediata. La figura ricercata sarà responsabile per le attività di stoccaggio e consegna delle merci sul territorio umbro“. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO

HOSTESS - FOLIGNO - Il centro odontoiatrico di Foligno ricerca: Hostess. L`attività consiste nell’incontrare e sensibilizzare il pubblico presentando i servizi dell`azienda. Requisiti: Massima serietà e ottimo standing, Predisposizione al contatto con il pubblico, Precedente esperienza in posizione analoga, Spiccate doti comunicative. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Si richiede indispensabile titolo di studi ad indirizzo economico, esperienza pregressa in ruoli amministrativo-contabili, ottime capacità organizzative e gestionali, buona padronanza lingua inglese, gradita conoscenza gestionale Ad Hoc Zucchetti.Disponibilità immediata. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO

SALDATORE CERTIFICATO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un SALDATORE CERTIFICATO. Si richiede indispensabile possesso patentino di saldatura a filo continuo in corso di validità, esperienza pregressa nel ruolo e preferibile capacità di lettura disegno tecnico. Disponibilità immediata. CLICCA QUI PER I REQUISITI E RICHIEDERE COLLOQUIO