Offerte di lavoro del mese di dicembre: impiegati, magazzinieri, venditori, camerieri, ragionieri, elettricisti e autisti

Le offerte di lavoro di dicembre e come direttamente chiedere un colloquio di lavoro per candidarsi al ruolo. Ci sono in ballo contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e anche solo per il periodo delle feste. Si tratta di proposte che riguardano aziende e locali o società di Perugia e provincia.

RESPONSABILE DI SALA - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente operante nel settore ristorazione un/a responsabile di sala. Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di alloggio. (clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

MAGAZZINIERE/A - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per azienda cliente operante nel settore dell’industria alimentare un magazziniere/a. ORARIO DI LAVORO: Full Time (40 ore dal Lunedi al Sabato). (clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

CAMERIERE/A DI SALA - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per cliente operante nel settore ristorazione un/a cameriere di sala.REQUISITI:Disponibilità dal 29/12/2019 all’ 1/1/2020.(clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

AUTISTA CONSEGNATARIO - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per cliente operante nel settore dell’industria alimentare un autista consegnatario.DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi del trasporto di alimenti in Umbria e Roma. (clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

PROMOTER/AGENTI/COMMERCIALI - PROMOTER/AGENTI/COMMERCIALI/AREA MANAGER/VENDITORI per mandato diretto. Consulenza alle aziende e PMI; appuntamenti prefissati da call center interno; ricorrente mensile su energia e telefonia. Fisso al raggiungimento di 8 consulenze + provvigioni + mantenimento che permette fin dal primo mese di lavoro di raggiungere una somma minima. (clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA CONTRATTUALISTICA - Somministrazione Lavoro Srl agenzia per il lavoro ricerca, in un’ottica di potenziamento della propria struttura un impiegato/a addetto alla contrattualistica. La risorsa svolgerà le seguenti mansioni: redazione contratti di assunzione e relative proroghe dei lavoratori assunti in somministrazione, analisi e reportistica relativa alle scadenze. Il candidato ideale possiede le seguenti competenze: laurea ad orientamento giuridico o economico esperienza anche minima in studio di consulenza del lavoro rappresenta requisito preferenziale, buona conoscenza del pacchetto office“

ELETTRICISTA - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente operante nel settore impiantistica un elettricista civile e industriale. REQUISITI: Esperienza pregressa dai 3 ai 6 mesi come impiantista elettrico. (clicca qui per tutti i particolari e per richiedere un colloquio)

ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ’ GENERALE - Somministrazione Lavoro srl (Aut. Min. n. 0010204 del 12/9/18) ricerca per azienda cliente un/a addetto/a alla contabilità generale per incremento organico interno. La risorsa si dovrà occupare di contabilità generale, prima nota, registrazione fatture, gestione delle entrate e dei pagamenti, rapporti con le banche“

