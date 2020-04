Offerte di lavoro per Perugia e provincia: si selezionano impiegati, periti, ingegneri e addetti alle pulizie

Nel difficilissimo momento storico che stiamo vivendo ci sono ancora aziende che cercano personale da assumere tramite le agenzie. Rispetto ai nostri bollettini riscontriamo un drammatico calo delle offerte. Ecco però sei opportunità, nuove, per candidarsi per un posto di lavoro con sede in provincia di Perugia. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio cliccando sul sito. Buona ricerca.

1) Pulizie Ospedale di CASCIA - Randstad Italia, filiale di Foligno ricerca per cliente nazionale un addetto alle pulizie per OSPEDALE DI CASCIA (PG) - Buona dimestichezza nel settore delle pulizie; si richiede senso di responsabilità, affidabilità, spirito d'iniziativa e autonomia nel svolgere il lavoro assegnato“ (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)

2) Periti Elettronici - Quanta SpA Filiale di Roma ricerca Neodiplomati Periti Elettronici per Azienda cliente del settore Produzione Elettronica, Componentistica e semiconduttori. E' richiesto il diploma di Perito Elettronico con esperienze o neodiplomati con forte interesse per la progettazione elettronica. Sede di lavoro a Todi. (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)

3) Ingegneri Elettronici - Quanta SpA Filiale di Roma per Azienda leader nel settore della produzione di prodotti elettronici, componentistica e semiconduttori, ricerca ingegneri elettronici anche neolaureati. E' necessario conoscere la lingua inglese a livello ottimo almeno per gli aspetti tecnico-commerciali Disponibilità a effettuare trasferte. (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)

4) IMPIEGATO COMMERCIALE - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per cliente operante nel commercio all’ingrosso un impiegato commerciale. DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo commerciale per la vendita di prodotti per bagno. sede di lavoro a Foligno. REQUISITI: Disponibilità alla mobilità sul territorio della provincia di Perugia. Sede di lavoro a Foligno. (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)

5) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda operante nel settore manifatturiero una figura di impiegato/a amministrativo La figura dovrà occuparsi di: fatturazione prima nota, pagamenti rapporti con le banche, anticipo fatture, lettere di credito, rapporto con fornitori e clienti, elaborazione bilanci“ - sede di lavoro Perugia. (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)

6) INGEGNERE SVILUPPATORE C# E LAB VIEW - Soluzioni Differenti” società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 0000066), ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico, una figura di Ingegnere Sviluppatore C# e LAB VIEW, per la sede di Perugia“. (Clicca qui per candidarti per il colloquio e per vedere tutti i requisiti)