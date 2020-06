Offerte di Lavoro per Perugia e provincia: addetti al supermercato, farmacisti, operai, autisti e baby-sitter

Nuove offerte di lavoro a Perugia e provincia sono arrivate dall'agenzie specializzate presenti sul territorio. Ecco le figure ricercate dal mercato per contratti a tempo pieno e part-time. Con Perugiatoday.it puoi subito richiedere un colloquio di lavoro con i selezionatori.

ADDETTO BANCO TAGLIO - Per importante catena della grande distribuzione siamo alla ricerca di un addetto/a al banco taglio con esperienza nel ruolo di almeno sei mesi. Si richiede possesso dell'attestato haccp e disponibilità a lavorare su turni festivi.

ADDETTO BANCO MACELLERIA - Per importante catena della grande distribuzione siamo alla ricerca di un addetto/a al banco taglio macelleria con esperienza nel ruolo di almeno sei mesi.Si richiede possesso dell'attestato haccp e disponibilità a lavorare su turni festivi.

OPERAIO GENERICO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - Se hai esperienza in ambito produttivo come addetto/a al confezionamento e non è un problema per te lavorare su turni compreso il notturno su orario part time 24 ore a settimana (venerdì-sabato e domenica) questa offerta di lavoro fa al caso tuo: ricerchiamo per azienda di Corciano 6 addetti/e al confezionamento che lavoreranno con un iniziale contratto in somministrazione di due mesi con possibilità di rinnovo. - Richiedi qui un colloquio di lavoro



AUTISTI PATENTE C - CQC - Nexus Forlì ricerca per azienda di servizi con sede a Foligno n.4 AUTISTI PATENTE C - CQC. Le risorse si occuperanno di consegne e ritiro merce con mezzi aziendali su territorio regionale. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione; In possesso di patente C - CQC; Disponibilità immediata. Orario: 36 h settimanali, dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro: Foligno

FARMACISTA - Sei un laureato in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche? Sei in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e sei iscritto all'ordine dei farmacist? Stiamo ricercando proprio te! RESPONSABILITÀ': La risorsa sarà adibita alle attività di vendita al banco servito, accoglienza ed assistenza del cliente, presentazione e spiegazione dei prodotti, assortimento scaffali. LUOGO DI LAVORO: Foligno

BABY-SITTER - Cerchi lavoro come baby-sitter? Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, sta cercando baby-sitter su Alta Valle del Tevere Requisiti Richiesti: Diploma di Scuola Superiore, costituisce titolo preferenziale essere in possesso del certificato BLS; Preferibile esperienza pregressa su neonati e/o bambini in età scolare; Essere in grado di relazionarsi con il bambino/i e con la sua famiglia. Prendersi cura dell'igiene dei bambini. Gestire e supervisionare i bambini: organizzare attività ricreative, aiutarli nei compiti e nelle attività quotidiane. Completano i profilo capacità organizzative, affidabilità e serietà. Orario di Lavoro: disponibilità sia Full Time che Part Time in base all'esigenza Si offre un contratto di lavoro subordinato, ccnl contratto domestico, paga oraria a partire dai 7 euro/h ( secondo tarriffe ccnl). La retribuzione sarà commisurata all'esperienza.

Addetto/a all'assemblaggio - Randstad Italia Spa, filiale di CITTA' DI CASTELLO, ricerca per importante azienda metalmeccanica di Umbertide, addetti/e all'assemblaggio con disponibilità immediata. Le figure si occuperanno dell'assemblaggio manuale di parti meccaniche ed elettriche. Si richiede esperienza minima nella mansione, flessibilità, velocità, disponibilità a lavorare su turni e a fare straordinari. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga e successivo inserimento diretto in azienda.“

