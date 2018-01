Sogni di fare un'esperienza a Bruxelles? Ecco l'occasione, tirocini pagati: come partecipare

Occasioni di lavoro in Europa, a Bruxelles. Lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala che il Servizio europeo per l’azione esterna è alla ricerca di tirocinanti disponibili per 5 mesi, a partire dal 1° marzo o dal 1° ottobre. Il tirocinio è retribuito e si svolge a Bruxelles.

Il Servizio per l’azione esterna è un servizio dell’UE responsabile per gli affari esteri. Sostiene l’attività dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e, di fatto, costituisce il ministero degli esteri dell’Unione europea e ne gestisce la politica estera e l’attività diplomatica.

Principali requisiti: laurea almeno triennale; ottima conoscenza dell’inglese o del francese o del tedesco; ottima conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell’UE Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questo link. La scadenza del bando è fissata al 31 gennaio 2018.