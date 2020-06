Offerte di Lavoro: dal maitre di sala al manutentore elettrico, fino all’e-commerce manager ed elettricista

Operai metalmeccanici, addetto alla macchina stampa, maitre di sala, manutentore elettrico, e-commerce manager, ingegnere fotovoltaico, elettricista fotovoltaico e manutentore di impianti junior. Sono queste le figure professionali richieste dalle aziende che si sono rivolte all’agenzia di intermediazione e società di consulenza Somministrazione lavoro srl di Perugia. Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi e alle persone di tutte le età e nazionalità. La maggior parte delle richieste sono per il capoluogo umbro.

1)Un\a addetto/a macchina stampa per azienda operante nel settore cartotecnico, con sede di lavoro a Trevi (Pg). Requisiti richiesti: diploma tecnico ed esperienza minima anche in produzione. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

2)Due operai metalmeccanici fabbri full time per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, sede di lavoro a Perugia, da inserire nel reparto produzione. Descrizione attività: la risorsa dopo un iniziale periodo di affiancamento, verrà inserita in produzione e si occuperà di lavorazioni di carpenteria meccanica leggera e pesante. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico, diploma di perito meccanico ed esperienza anche minima. Completano il profilo: Affidabilità e passione per il settore metalmeccanico. Si offre contratto a termine con successivo inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

3)Un\a manutentore\trice elettrico di impianti industriali per importante azienda operante nel settore metalmeccanico cerchiamo. La risorsa, con esperienza maturata nella manutenzione elettrica di impianti industriali, si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Si richiede diploma tecnico, buona lettura dello schema elettrico ed esperienza anche minima nella mansione. Si offrono ottime prospettive di inserimento in ambiente strutturato e in costante crescita.

4)Un\a maitre di sala per cliente operante nel settore wellness, sede di lavoro a Perugia. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione ed attestato di sommelier. Orario di lavoro: doppio turno pranzo e cena. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

5)Un\a e-commerce manager per importante cliente operante nel settore logistica abbigliamento, con sede di lavoro a Perugia, possibilità di brevi spostamenti in Italia e all’estero e possibilità di Smart working. Requisiti: esperienza dimostrabile nella gestione di account Ebay ed Amazon, conoscenze approfondite dei principali Marketplace dedicati al fashion, conoscenza della lingua inglese livello minimo C1. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

6)Un/a elettricista fotovoltaico per cliente operante nel settore fotovoltaico, sede di lavoro a Perugia. Requisiti: esperienza pregressa nel settore di 3 anni. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

7)Un/a ingegnere informatico per importante cliente operante nel settore logistica abbigliamento, sede di lavoro a Perugia, richiesta disponibilità a brevi trasferte. Descrizione attività: la risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio IT. Requisiti: ottima conoscenza del linguaggio Java; conoscenza/predisposizione dello sviluppo in team con utilizzo repository; conoscenza/predisposizione allo sviluppo con i linguaggi object- oriented C#, C++, VB.NET; conoscenza dei DB relazionali; conoscenza dei principali IDE di sviluppo Eclipse, NetBeans; VisualStudio; conoscenza della lingua inglese livello minimo B2/C1. Completano il profilo: Problem solving, buone doti relazionali, lavoro in team, resistenza allo stress. Si offre contratto a termine e successivo inserimento in azienda, retribuzione commisurata al livello di esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

8)Un manutentore impianti junior per importante azienda cliente, con sede di lavoro a Perugia. Attività manutenzione impianti elettrici/meccanici/automazione in campo (cantiere), gestione risoluzione problematiche impiantistiche, minima esperienza in manutenzioni su gruppi frigo/caldaie a vapore/impianti, automazione/impianti elettrici Lettura e sviluppo schemi elettrici di automazione e potenza. Richiesti diploma di perito elettrotecnico o esperienza comprovata nel campo. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.