Offerte di lavoro Perugia e provincia: si cercano sarte, operai, barman e barlady, pasticceri, carrellisti e promotori

1)Sarta/cucitrice - Sede di lavoro: Perugia. Mansione: Per azienda operante nel settore tessile, sita a Bastia Umbra, ricerchiamo una sarta/cucitrice.

La risorsa si occuperà della costruzione completa del capo. Sono richiesti i seguenti requisiti: consolidata esperienza nella mansione sia su tessuto che che sulla pelle capacità di costruzione del capo (tasche, montaggio zip) disponibilità immediata

2)Rammendatrice - Sede di lavoro: Perugia. Per azienda cliente operante nel settore tessile, sita a Corciano, ricerchiamo una rammendatrice. La figura ricercata si dovrà occupare del rammendo di tessuti e capi tessili. Viene richiesta pregressa esperienza nella mansione ed ottima manualità

3) PASTICCERE/A -Si richiede esperienza pregressa su pasticceria fresca, dolci da cerimonia, preferibili competenze in cake design e qualifica professionale, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG). Tipologia contrattuale: part-time 30 ore/sett, tempo determinato, poss. prosecuzione a t.i.

4) Contabile di magazzino - Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda del territorio, un contabile di magazzino con disponibilità immediata. La figura si occuperà della gestione dei movimenti in magazzino, del controllo di entrate ed uscite, delle valorizzazioni e delle stampe dei registri. Si richiedono pregressa esperienza, anche se minima, nella mansione, domicilio nei comuni limitrofi a Città di Castello, possesso del diploma in ragioneria o della laurea in economia, conoscenza del gestionale DocFinance o similari e del pacchetto Office, in particolar modo di Excel, fliessibilità e attitudine al teamworking.

5) CARRELLISTA con patentino - Selezioniamo per importante azienda del settore alimentare, un/a Carrellista in possesso del patentino abilitante la conduzione dei carrelli elevatori. La risorsa verrà inserita in produzione, con orario full time. Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare full time, giornaliero e su turni, affidabilità e serietà. Si offre contratto di somministrazione inizialmente di una settimana, prorogabile. Sede di lavoro: Località Bastardo. La selezione ha carattere di urgenza

6) BARMAN E BARLADY - Sei un barman o una barlady con esperienza? Ti piace il contatto con il pubblico? Sei una persona estroversa e piena di iniziative? Ricerchiamo Barlady e Barman che abbiano voglia e passione per un bistrot di prossima apertura zona Foligno. La risorsa che cerchiamo è una persona seria, professionale e con almeno 2 anni di esperienza nella mansione. Se ti riconosci nella descrizione del profilo ricercato, candidati a quest'offerta di lavoro, stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia)

7) Promotore assicurativo / finanziario - Orienta spa ricerca per importante gruppo assicurativo bancario dei promotori assicurativi-finanziari per la gestione e lo sviluppo di portafoglio clienti già acquisiti. Il/la candidato/a ideale è giovane e dinamico predisposto a rapporti interpersonali. Titolo di studio preferibilmente diploma a indirizzo economico / classico o laurea a indirizzo umanistico/economico Si offre fisso mensile e premi al raggiungimento dell'obiettivo. Il candidato sarà inserito dopo un periodo di formazione mirata. Luogo di lavoro Città di castello (PG)

