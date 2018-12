Offerte di lavoro, lo storico "Folletto" cerca personale: 20 posizioni aperte in Umbria

Folletto, che quest’anno celebra i suoi 80 anni di presenza in Italia, lancia una nuova campagna digital e apre 20 posizioni nelle province dell’Umbria. “Un’opportunità di impiego, quella dell’Agente Folletto, adatta per chi ha un forte spirito imprenditoriale e per chi ha la determinazione e la voglia di crescere; per chi è alla ricerca del primo impiego per cui Folletto può rappresentare una porta d'ingresso nel mondo del lavoro e per chi invece cerca un cambiamento e desidera costruirsi una carriera indipendente di successo; per chi ha voglia di mettersi o di rimettersi in gioco e può trovare nella professione dell’Agente Folletto la propria opportunità – si legge in una nota”.

Il progetto supporta sia la ricerca diretta attraverso gli agenti, sia la ricerca online attraverso il sito follettofamily.it che è stato arricchito con le risposte ai quesiti più frequenti di chi si avvicina per la prima volta a questa professione. E’ possibile candidarsi anche dal sito folletto.it alla voce “lavora con noi”. La selezione dei candidati avviene direttamente sul territorio tramite colloquio con il manager commerciale di zona.

“L’inserimento dei nuovi incaricati avviene attraverso un percorso di formazione che consiste in un addestramento sia in aula che sul campo e offre tutti gli strumenti per iniziare a lavorare e a guadagnare fin da subito, senza nessun investimento economico personale”.