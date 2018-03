Nuove opportunità di lavoro all’estero: stipendio fino a 2.300 euro, come candidarsi e i requisiti

Nuove opportunità di lavoro all’Estero. A segnalarlo è lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) offre l’opportunità di candidarsi per una posizione di assistente amministrativo. La sede di lavoro è Helsinki e la posizione è retribuita con uno stipendio mensile tra 2.077 e 2.350 euro in base all’esperienza del candidato.

I principali requisiti per candidarsi sono: diploma di laurea e almeno un anno di esperienza lavorativa; diploma di maturità e tre anni di esperienza lavorativa; buona padronanza della lingua inglese scritta e parlata; conoscenza di un’ulteriore lingua dell’Unione europea; la padronanza di strumenti come REACH-IT, R4BP, ePIC sarà considerata un vantaggio. Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina. La scadenza è fissata al 9 aprile 2018.