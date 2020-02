Offerte di lavoro a Perugia e provincia. I nuovi annunci di metà febbraio: impiegati, cuochi, manutentori, operai e mondo fitness

Nuove occasioni di lavoro a Perugia e provincia. Tutti gli annunci delle agenzie e con perugiatoday.it ci si può direttamente candidare per un colloquio.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore industria un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi dell'elaborazione delle buste paga, della gestione del personale e della contabilità generale.“

ADDETTO BANDI E GARE D’APPALTO - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore alimentare un/a ADDETTO/A BANDI E GARE D’APPALTO.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi della gestione e coordinamento del processo di gare e bandi.

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore alimentare un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo commerciale presso i paesi esteri (Emirati o Asia o Francia).

MANUTENTORE - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore industria un/a CAPOSQUADRA DEL REPARTO MANUTENZIONI ELETTRICHE.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La risorsa dovrà occuparsi di gestire le attività manutentive dello stabilimento.

Assistente Area Fitness - Perugia - Vuoi metterti alla prova in un ambiente giovane, dinamico e divertente? Lo stage è il trampolino di lancio per entrare a far parte della nostra squadra! Virgin Active Italia offre l’opportunità di effettuare uno stage presso le sue strutture a studenti e neolaureati in Scienze Motorie o corsi di laurea affini.

In qualità di Assistente dell’Area Fitness, la risorsa avrà la possibilità di acquisire conoscenza diretta del mondo del lavoro in strutture operanti nel campo del fitness; alternerà momenti di formazione all'attività pratica da svolgere in sala, durante la quale lavorerà a stretto contatto con i soci del Club, aiutandoli nel loro allenamento quotidiano.

Cuoco - CIRFOOD ricerca n.1 cuoco da inserire presso unità produttiva in Foligno (PG) con le seguenti responsabilità: partecipare attivamente alla preparazione del menù giornaliero nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi; assicurare la corretta ed efficiente realizzazione delle attività in termini di prodotto e di servizio; applicare le procedure igienico-sanitarie. fornire adeguato supporto al Responsabile dell'unità produttiva per quanto concerne la gestione della cucina e delle derrate alimentari.“

Stage Junior Developer - Per innovativa azienda di Perugia, stiamo selezionando un Junior Web Developer. Aree di responsabilità gestionale: Sviluppo web front end, Sviluppo app con Framework cross platform

