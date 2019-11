Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: impiegati, elettricisti, addetti busta paghe, magazzinieri

Le prime offerte di posti di lavoro a Perugia e Provincia. Con Perugiatoday.it, cliccando su parametri, accedi direttamente alla schermata dove poterti candidare alla selezioni utili per ottenere un contratto

ADDETTO ALLA CONTABILITA' - Somministrazione Lavoro srl (Aut. Min. n. 0010204 del 12/9/18) ricerca per azienda cliente un/a addetto/a alla contabilità generale per incremento organico interno. La risorsa si dovrà occupare di contabilità generale, prima nota, registrazione fatture, gestione delle entrate e dei pagamenti, rapporti con le banche. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)

CARRIERA MANAGER - Per Holding [link] Multiutility nostra cliente, ricerchiamo un SALES AREA MANAGER.

La risorsa, riportando alla Direzione Commerciale, si occuperà di promuovere lo sviluppo commerciale dell'area di competenza coordinando il lavoro della propria squadra. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)



IMPIEGATA-BUSTE PAGA - Somministrazione Lavoro srl sede di Perugia ricerca per Studio Consulenti del lavoro un impiegato/a addetto/a all'elaborazione dei cedolini paga. Si richiede esperienza ed autonomia nell'elaborazione delle buste paga e buona conoscenza delle principali normative riguardante i contratti di lavoro. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)



MAGAZZINIERE - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda settore alimentare un Magazziniere. La risorsa si dovrà occupare di movimentazione merci all'interno del magazzino, il possesso del patentino del muletto rappresenta requisito preferenziale. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA CONTRATTUALISTICA - Somministrazione Lavoro Srl agenzia per il lavoro ricerca, in un’ottica di potenziamento della propria struttura un impiegato/a addetto alla contrattualistica. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)



IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente settore manifatturiero un/a impiegato amministrativo. (clicca qui per prenotare colloquio e parametri richiesti)