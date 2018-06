Occasioni di lavoro all'estero, tirocinio pagato all'agenzia Europol: come candidarsi

Occasioni di lavoro all’estero. A segnalarlo è lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia. L’agenzia Europol, nei Paesi Bassi, offre un tirocinio di 3 mesi (40 ore settimanali), prorogabile per altri 3 mesi al massimo che prevede una retribuzione di 793 euro mensili. Con sede a L’Aia, Europol fornisce assistenza agli Stati membri dell’UE nella loro lotta contro la grande criminalità internazionale e il terrorismo.

L’agenzia collabora anche con molti paesi partner non membri dell’Unione europea e con organizzazioni internazionali. I principali requisiti per iscriversi al bando sono: studi universitari completati o in corso, oppure formazione professionale pertinente ai compiti di Europol; ottima conoscenza di almeno due lingue dell’UE, di cui una l’inglese; aver partecipato a progetti relativi alle relazioni internazionali con particolare attenzione alla sicurezza e/o ai diritti umani e ottime conoscenze informatiche Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina. Scadenza: 30 giugno 2018