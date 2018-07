Occasioni di lavoro, tirocinio a Bruxelles da 1000 euro al mese: come fare domanda

InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala la richiesta di candidati per un tirocinio retribuito di 5 mesi con la Commissione europea a partire dal 1° marzo 2019. Ogni anno sono disponibili circa 1.400 posti e durante il tirocinio si avrà l’occasione di fare esperienza pratica in un contesto internazionale e multiculturale. Le mansioni assegnate dipenderanno dal servizio in cui si verrà inseriti. La sede è Bruxelles e il tirocinio è retribuito con 1.000 euro/mese più il rimborso delle spese di viaggio.

Principali requisiti: laurea triennale; ottima conoscenza dell’inglese, del francese o del tedesco; ottima conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell’UE; Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina.

Scadenza: 31 agosto 2018