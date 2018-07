Occasioni di lavoro, tirocinio da 1100 euro al mese: i requisiti e come fare domanda

InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala tirocini retribuiti all’Agenzia europea per la difesa. Istituita nel 2004 come agenzia del Consiglio dell’Unione europea, l’Agenzia europea per la difesa – EDA – sostiene i suoi 27 Stati membri (tutti i paesi dell’UE tranne la Danimarca) nel migliorare le loro capacità di difesa attraverso la cooperazione europea. EDA offre tirocini di 1 anno a partire dal 1° ottobre 2018 presso la sua sede di Bruxelles. I tirocini sono retribuiti con circa 1.100 euro/mese.

Principali requisiti:

laurea in scienze politiche (con focus su sicurezza e difesa), ingegneria o management

ottima conoscenza di almeno due lingue degli Stati membri partecipanti, di cui una deve essere l’inglese (livello C1/C2)

padronanza del pacchetto MS Office

eccellenti capacità organizzative e comunicative

Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina.

Scadenza: 16 luglio 2018