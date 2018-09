Occasioni di lavoro, tirocini pagati al Cern di Ginevra: come partecipare e i requisiti richiesti

Nuove opportunità di lavoro all’estero. Lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala che il Cern propone tirocini in campo amministrativo presso la sede di Ginevra. I tirocini, retribuiti, avranno una durata compresa tra i 2 e i 12 mesi. La scadenza del bando è fissata per il 22 ottobre 2018.

I tirocini sono retribuiti con 3.823 franchi svizzeri mensili e prevedono anche un’indennità di viaggio. I principali requisiti per partecipare sono: aver completato almeno 18 mesi di studi universitari (sia triennale che magistrale) in campo amministrativo buona conoscenza dell’inglese o del francese Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione della pagina a questo link.