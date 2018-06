Nuove occasioni di lavoro, tirocini (pagati) a Londra: come partecipare

C’è tempo fino al primo agosto per partecipare al bando per i tirocini retribuiti all’Agenzia europea per i medicinali. A segnalarlo è lo sportello InfoEuropa della Provincia di Perugia: l’EMA – Agenzia europea per i medicinali, offre tirocini retribuiti destinati a profili con background pertinenti a quelle che sono le attività dell’agenzia, come farmacia, medicina, salute, chimica, tecnologie dell’informazione, aspetti legati al mondo farmaceutico, risorse umane, finanza, comunicazione, pubbliche relazioni e informazione scientifica.

Il tirocinio si svolgerà a Londra a partire da ottobre 2018 per minimo 6, massimo 18 mesi con una retribuzione di 1.550 sterline mensili. Principali requisiti: laurea triennale conseguita entro il 1° agosto 2018 e buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto e di una seconda lingua ufficiale dell’UE. Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina.