Occasioni di lavoro, la Guardia di Finanza assume 380 allievi: il bando e tutti i dettagli

Sul sito ufficiale della Guardia di Finanza e sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per il concorso, per titoli ed esami, per reclutare 380 Allievi Finanzieri. Il termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione è il 15 giugno 2018, entro le ore 12