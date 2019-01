Il Comune di Perugia assume a tempo indeterminato due giornalisti: il bando

Sul finir della legislatura al Comune di Perugia sono approdati due bandi che valgono due posti da lavoro "da giornalista" per l'ufficio stampa dell'ente. Due posti pesantissimi dato che sono a tempo indeterminato e nel settore questa formula è ormai una rarità. Il compenso lordo, per il posto riservato agli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, è di 21.917mila euro, mentre l'altro compenso, per il posto da giornalista-pubblicista, è di 20.190 lordi.

La domanda per partecipare al concorso bandito dal comune deve essere presentata entro e non oltre il 14 febbraio 2019. C'è da pagare una tassa di 10 euro. Se ci sarà un alto numero di domande, gli uffici comunali hanno previsto una pre-selezione per arrivare ad un numero massimo di 40 partecipanti che poi si giocheranno i posti di lavoro nelle prove scritto e orale. I commissari verificheranno anche la capacità di utilizzo delle tecnologie legate al lavoro dell'ufficio stampa e alla lingua inglese.