NUOVE ATTIVITA' - l GBC Electronic Store Perugia riapre i battenti: il negozio specializzato in tecnologia

C’è anche una sezione dedicata all’illuminazione per la casa e l’ufficio tra le novità del “GBC Electronic Store Perugia”, il negozio specializzato in tecnologia, situato in via Minottini n. 9 a Perugia, che ha riaperto i battenti questa mattina. Un’inaugurazione molto attesa, soprattutto dai professionisti del settore audio e della sicurezza che da decenni sono clienti di questa attività commerciale gestita da tre generazioni della famiglia Temperini, aperta da Aldo, poi passata al figlio Paolo ed ora al nipote Marco.

Molte sono state le persone che, dalle ore 10 in poi, hanno voluto salutare Marco ed il suo staff e fare un giro per il negozio ammirando i nuovi prodotti. Tante le novità legate all’illuminazione led, impianti di sicurezza e videosorveglianza (per le abitazioni e le aziende), prodotti audio e video, sistemi audiovisivi professionali, impianti hi-fi, amplificatori, antenne per tv, materiali elettrici, decoder satellitari, alimentatori e carivabatteria e tanto altro. Si tratta di tutti marchi selezionati.

Il negozio era rimasto chiuso per sei mesi a causa di un incendio sviluppatosi lo scorso settembre dal magazzino dello store. Un incidente che non ha mitigato l’entusiasmo di Marco e di Annalisa, sua collaboratrice, già pochi giorni dopo si sono rimessi al lavoro per riaprirlo. GBC è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 mentre la domenica è chiuso.