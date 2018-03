Perugia, nuove aperture in centro storico: ecco il Machete Barber Shop

Nuove aperture in centro storico a Perugia. In via Bonazzi 7 è pronto a sbarcare il Machete Barber Shop, che promette “l'atmosfera della classica barberia di un tempo”. Ovvero: “Tagli tradizionali e rituali per la cura della barba”.

“Machete Barber Shop - spiega il sito web - tradizionale e vintage nello stile, dove il tuo taglio e la tua barba verranno disegnati in uno stile unico dai metodi internazionali”. La catena di barbieri vecchio stile è presente a Roma, Ostia, Firenze , Frascati e Torino. A breve aprirà i battenti anche in via Bonazzi, nel cuore di Perugia.