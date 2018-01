Nuove aperture, sbarca in Umbria un mega store dedicato agli amici a quattro zampe: 600 mq di prodotti e novità

Maxi Zoo, parte del gruppo tedesco Fressnapf, tra le più importanti catene retail europee dedicata ad alimenti e accessori per animali, allarga la propria rete di punti vendita e inaugura un nuovo store a Trevi (Torre Matigge) in provincia di Perugia, dal 19 al 21 gennaio.

Si tratta del 90° store in Italia, il primo in Umbria, il nuovo punto vendita di Trevi si sviluppa su una superficie di 600 mq e sin dall’apertura, offrirà più di 8.000 articoli, di cui 3.000 a marchio esclusivo, per tutte le tasche e le esigenze. Inoltre, al fine di migliorare e facilitare il rapporto tra pet e proprietario, saranno presenti specifici corner dedicati agli accessori, alla cura e al benessere dell’animale. In questa occasione speciale, per tutta la durata dei tre giorni di festa inaugurale, verrà applicato un extra sconto del -20% su tutti i prodotti in assortimento, compresi quelli già i promozione.

Nel punto vendita prenderà servizio uno staff di sei persone, tutti professionisti appositamente assunti e provenienti dalla zona di riferimento, che hanno in comune la passione per gli animali e una solida formazione fornita dal programma di training della Maxi Zoo Academy per i nuovi dipendenti.

Per celebrare al meglio l’apertura del nuovo punto vendita, da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, dalle 10.30 alle 19, gli educatori cinofili PetPRO metteranno a disposizione la propria competenza nell'educazione degli amici a quattro zampe con svariati incontri dedicati a come relazionarsi con i propri pet e a rendere sempre più divertente e sicuro il tempo passato insieme, ma anche alla scelta dei migliori amici a quattro zampe in funzione del proprio stile di vita, al loro arrivo in casa, al corredo necessario ad accoglierli, fino a pratici e intelligenti consigli per giocare con loro in maniera educativa. Durante tutte le giornate, inoltre, verranno fornite consulenze personali gratuite a tutti gli interessati.