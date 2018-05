Nuove aperture in Umbria, ad Assisi arriva ‘Marilyn beauty’

Un nuovo centro estetico che va incontro alle esigenze delle donne e, perché no, anche degli uomini. A Palazzo d’Assisi è stato inaugurato ‘Marilyn beauty’ e il pensiero va subito alla Monroe, intramontabile iconica star cinematografica che ha ispirato artisti di tutto il mondo e ancora continua a farlo a 56 anni dalla sua morte. Anche Tiziana Tiralongo, titolare del centro, è stata ‘sedotta’ dalla bellezza e dal fascino senza tempo della diva, trasformando la passione per l’estetica nel suo lavoro.

Diversi i trattamenti a cui potersi sottoporre nella struttura di via Michelangelo: si va dalla depilazione del corpo a diverse tipologie di massaggi, dai più tradizionali (defaticante, circolatorio, riflessogeno) ai più particolari (a raggi infrarossi, massaggio in gravidanza, cupping therapy cinese), passando dal make-up per ogni occasione e servizi specifici per occhi, mani, piedi e unghie.

“Perché adeguarsi quando sei nata per distinguerti? Ho scelto questa frase di Marilyn Monroe – ha spiegato Tiziana – che rappresenta un po’ la mia filosofia. Le persone devono prendersi cura della propria bellezza e valorizzarsi per ciò che sono. Io le aiuto a tirare fuori il meglio perché tutti hanno il diritto di essere belli”. “Per fare ciò – ha aggiunto Tiziana – viene utilizzata una linea di prodotti a ispirazione completamente naturale, utile a combattere gli inestetismi del corpo e del viso, sempre nel rispetto dell’equilibrio fisiologico della pelle. Tutti i prodotti sono privi di parabeni, ogm, sls, sles e paraffina”. “In questa zona – ha concluso Tiziana – mancava un centro estetico e così ho colto l’occasione”.