Nuove aperture in Umbria, sbarca il punto vendita di PittaRosso: super sconti per i clienti

Inaugura il 22 marzo il nuovo store PittaRosso a Foligno in via Madrid, vicino al Centro Commerciale Piazza Umbra: è il 3° punto vendita in Umbria e il 2° nella provincia di Perugia a dimostrazione del fatto che il potenziale inespresso di PittaRosso è ancora elevatissimo.

Anche il nuovo spazio, con i suoi 1300 metri quadrati, sarà, infatti, più che un punto vendita, un punto d’incontro: nei negozi PittaRosso è sempre come trovarsi in famiglia. L’offerta ampia e articolata di marche e modelli di calzature e accessori per l’uomo, la donna e il bambino, risponde a tutte le esigenze e a tutti gli stili: dal classico al casual, dalla moda allo sport, è sempre un piacere fare due passi da PittaRosso.

Perciò PittaRosso ha pensato di festeggiare l’apertura con una promozione senza precedenti. Fino all’8 aprile sconto del 40% su l’intera collezione presente nel punto vendita, compresi i migliori marchi di calzature sportive, ma non finisce qui. L’apertura prevede 6 nuove assunzioni e sarà sostenuta da un piano media di lancio molto importante.