Nuove aperture a Città di Castello, arriva Trony: 40 nuovi posti di lavoro

Taglio del nastro giovedì 14 marzo per il nuovo punto vendita Trony a Città di Castello, in viale Rodolfo Morandi, all’interno del parco commerciale Porte dell’Umbria. Nel negozio, spiegano da Dml Spa, lavoreranno 40 addetti alla vendita, quasi tutti del territorio, che hanno ricevuto mesi di formazione ed ora sono coordinati dal referente Andrea De Luca e dal supervisore di sede Marco Dodaro. Il punto vendita è facilmente raggiungibile e si trova in prossimità dell’uscita della strada E45.

Il nuovo punto vendita di Città di Castello, prosegue la nota di Trony, "a pianta rettangolare, completamente rinnovato per seguire le esigenze di un moderno consumatore, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato ai grandi e piccoli elettrodomestici con una stupefacente ampiezza di gamma. Al centro, una enorme isola con telefonia e fotografia, e a seguire informatica e audio video con tantissima scelta e tutti i prodotti più innovativi. Tra i vari servizi offre consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni IT, audio/video, fotografia, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso".