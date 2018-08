Nuove aperture in centro storico: sbarca il negozio dedicato agli arredi e alla casa

Viva attesa per un nuovo esercizio commerciale che sta per aprire i battenti in via delle Volte, nella sede dell’ex negozio di abbigliamento sportivo, fra la tabaccheria Marchei e il Talmone. A breve sarà attivo un negozio di oggettistica per la casa e di complementi d’arredo. Vi si potranno trovare dal bicchiere all'asciugamano. Sul tipo del vecchio Conti, per intenderci.

Ci saranno prodotti tessili di quel paese: cose di poco conto, come canovacci, ma anche asciugamani, prodotti con la mitica spugna turca. Oltre agli splendidi tappeti artigianali che, già nel medioevo, affascinavano i mercanti veneziani e che sono frutto di una plurisecolare tradizione di cultura e saperi del vicino Oriente.

I titolari sono dei signori che vengono dalla Turchia e che hanno scelto di investire fra i travertini della Vetusta, proprio nel punto in cui i colossali arconi di controspinta sorreggono le proprietà della curia e dei canonici e quanto resta del Palazzo Abrugiato (di cui sui scorgono ancora i marcapiano). L’imprenditore è un avvocato che ha studiato nella Città del Grifo e che vi è rimasto spiritualmente legato. Da qui la scelta di vivere e lavorare a Perugia con la sua famiglia.