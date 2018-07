Nuove aperture in centro storico: Agricola, birra e natura si incontrano in via della Viola

La campagna approda nel centro storico di Perugia. In via della Viola apre i battenti Agricola, il nuovo locale dei ragazzi del Birrificio La Gramigna. Birre alla spina, prodotti biologici e tanto altro. Nove spine con le birre perugine della Gramigna e i prodotti dell'azienda agricola L'Oro in bocca - Agricoltura da meditazione. Ieri sera, giovedì 12 luglio, la festa di apertura del nuovo locale. Un'altra avventura di due giovani perugini. Il motto è: "Il nuovo progetto è partito. E' in arrivo la campagna nel centro storico della città. Nella via più bella, più artistica, che ci rappresenta. Vi aspettiamo".