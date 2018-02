Nuove aperture in centro storico, in Piazza Matteotti sbarca un nuovo locale: taglieri, prosciutti, formaggi e vino

Nuove aperture in centro storico a Perugia. Al numero civico 44 di Piazza Matteotti, work in progress per la prossima apertura de La Prosciutteria di Firenze, un franchising nato nel cuore della Toscana e che ora arriva anche nella nostra città. Dopo le aperture a Milano, Brescia, Urbino e Firenze, sta per sbarcare nel cuore del centro storico il nuovo punto vendita. La data di apertura è imminente: la formula prevede il meglio della tradizione enogastronomica Toscana ed Italiana, con prodotti artigianali di elevatissima qualità, serviti semplicemente su un tagliere o tra due fette di pane. E poi vino, formaggi..e un format accattivante con arredi riciclati e vintage.