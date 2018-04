Nuove aperture in centro storico: Mayoral sbarca in via Oberdan

Nuove aperture in centro storico a Perugia. Mayoral sbarca in via Oberdan. L'apertura dell'attività è prevista nel week end. “Abbiamo scelto il centro storico - spiegano i titolari del negozio specializzato in abbigliamento per bambini e ragazzi - perché è, a nostro avviso, il posto più bello, più esclusivo e più cosmopolita della città e per offrire un servizio a tutte le famiglie che ci abitano e alle persone che ci lavorano vista la carenza dell'offerta bambino in centro”.

E ancora: “Mayoral con 30 milioni di capi venduti ogni anno in più di 100 Paesi è leader nel settore moda bimbo in Europa e nel mondo. La strategia del marchio - spiegano i titolari - è quella di offrire con uno stile proprio il miglior rapporto moda-qualità-prezzo i disegnatori viaggiano per il mondo sempre alla ricerca delle ultime tendenze in termini di design, tessuti, tagli e colori per garantire sempre la creazione di capi unici,raffinati,all'ultima moda:a scuola,per le feste o nel tempo libero con gli amici. Le loro collezioni new born (0-12 mesi) mini (2-9 anni) girls e boys (8-16 anni)sono diffuse in tutto il mondo con lo slogan "making friends" parte fondamentale della filosofia di Mayoral”. E non finisce qui: “La nostra offerta a breve si arricchirà con altri brands internazionali di calzature Ipanema e Crocs che con le loro collezioni comode e coloratissime rallegreranno l'estate dei vostri bimbi".