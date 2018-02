Nuove aperture in centro storico, arriva la "Fabbrica del cioccolato": conto alla rovescia per l'inaugurazione

Nuove aperture in centro storico a Perugia. L'azienda Dulcinea Perugia, la Fabbrica del cioccolato, ha deciso di investire in centro storico e di aprire un nuovo punto vendita in Corso Cavour 104, la cui inaugurazione di terrà sabato 10 febbraio. I festeggiamenti inizieranno già dalla mattina (10-13), mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, ci sarà l'inaugurazione ufficiale della boutique, con degustazioni gratuite, lezioni di cioccolateria, dimostrazioni con i Maestri cioccolatieri e sorprese per i più piccoli.

Dulcinea Perugia, La Fabbrica del Cioccolato, inizia la sua attività nel 2011 "con l’obiettivo di riscoprire la tradizione cioccolatiera perugina e di esaltarla tramite la ricerca di soluzioni innovative.Dalla combinazione del cioccolato più pregiato con le eccellenze della produzione agroalimentare italiana, ed in particolare umbra (zafferano, olio extravergine d’oliva, vino, tartufo ed altro), nascono specialità dolciarie uniche".