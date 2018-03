Nuove aperture in centro storico, sbarca anche a Perugia la "toast mania"

Un'altra nuova apertura in centro storico a perugia. Nei prossimi giorni saracinesche alzate anche per il nuovo pendita, con sedi in altre parti d'Italia, della toasteria "Capatoast", il franchising che ha scelto la centralissima via Mazzini per inaugurare il punto vendita. Per la precisione, al numero civio 27, dove una "esplosione" di toast farà il suo ingresso in centro storico. la data ufficiale non è stata ancora annunciata.

Proprio i toast sono la caratteristica di questo marchio, che come avevano annunciato sulla propria pagina Facebook nelle scorse settimane, sbarcheranno anche a Perugia, Treviso e Bari. “Dimenticate - scrivono in un post per annunciare le imminenti aperture - l'idea che avete di Toast e di quelle fettine di pane industriale farcite con un po' di prosciutto e formaggio trovato in frigo. I Toast di Capatoast sono mega (15x19cm) preparati al momento con pane artigianale (puoi scegliere tra bianco, integrale, alle noci, vegano, dolce) e farciti con oltre trenta combinazioni, salate o dolci, di ingredienti di eccellente qualità".