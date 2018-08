Nuove aperture a Perugia, i sapori della Sicilia sbarcano in città

Nuove aperture a Perugia. A Borgo XX Giugno 19 "Little Sicily", gastronomia e pasticceria siciliana, è pronta ad aprire i battenti. A settembre il taglio del nastro del nuovo locale tutto dedicato ai sapori dell'isola.



"Little Sicily - spiegano i titolari - è un sogno di due cognati Pippo e Mauro, siciliani doc, che si propongono di ricreare, a Borgo XX Giugno, una piccola porzione di Sicilia in cui è possibile degustare le prelibatezze della loro terra d'origine, secondo la tradizione siciliana dello street food".



E ancora: "L'ambiente accogliente e solare vi permetterà di degustare il meglio della gastronomia siciliana come arancini, calzoni, iris, rollò, panini con le panelle, rizzuole, cassate, cannoli, ericine, pasticcini di mandorle assortiti, ma anche confetture, crema di pistacchio e alcune bevande rigorosamente made in Sicily".