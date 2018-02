Nuove aperture in centro storico, sbarca a Perugia il primo negozio di specialità americane

Un nuovo locale, unico nel suo genere, sta per aprire in centro storico. Sabato prossimo, dalle 16 in poi, in Piazza Matteotti verrà inaugurato il primi mini market americano dell’Umbria. Un’idea originale nata dalla passione di Chiara e di suo marito Luca per le “Dottor Pepper” e per il film americani.

Prodotti d’importazione, snack e bevande americane per tutti i gusti, ma dietro non c’ è nessun franchising milionario. Solo un paio di ragazzi che amano Perugia e che vogliono investire in centro storico. Il negozio si chiama “L’Americano” e aprirà a piazza Matteotti (via volte della pace 1/a) il 3 marzo.

“L’idea nasce dalla golosità mia e di mio marito e dalla domanda “perché qui da noi è impossibile trovare la Dottor Pepper? La mia generazione è cresciuta guardando i telefilm americani e ora anche a Perugia si potranno trovare tutte quelle cose golose che i protagonisti gustano nelle scene delle nostre serie preferite, come il Nesquik alla fragola di Sheldon Cooper in Big bang Theory, o i pop corn in padella di Scary Movie”. E ancora fluff, salse jack daniel's, cheetos, twinkie, peanut butter e molto altro ancora come materiale per le feste, articoli da regalo e oggettistica.

“Ci siamo battuti molto per trovare un locale in centro storico, perché speriamo che la nostra idea (che in Umbria è unica) crei un’attrattiva verso il centro storico che tanto amiamo”.